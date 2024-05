Questa sera alle 21 al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino appuntamento con la presentazione del libro I campi di Tullio. La storia di un Internato Militare Italiano (Era Nuova Edizione) di Dino Renato Nardelli e Luigino Ciotti. Relatore sarà Luigino Ciotti autore, figlio di Tullio Ciotti Presidente del Circolo Culturale "primomaggio". Modera l’incontro Fernando Crespini dell’Associazione Italia Nicaragua Arezzo. Imi, Internati Militari Italiani, è una definizione sconosciuta ai più, ma che cela un grande dramma della seconda guerra mondiale. È la definizione data da Hitler ai militari italiani che furono catturati dai tedeschi e portati nei lager in Germania, e non solo, immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 tra l’Italia ed i Paesi alleati. Ne furono deportati 650.000 e quasi 50.000 morirono di fame, stenti, malattie, ed utilizzati come lavoratori-schiavizzati per sostituire nelle fabbriche e nei campi gli uomini teutonici al fronte. Tra questi Ciotti Tullio, giovane bracciante di Passaggio di Bettona. La sua storia di prigionia e di guerra è quindi non individuale, ma collettiva. Le sue sofferenze, furono di tutti gli italiani vittime della guerra.