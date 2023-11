How to perfectly hide. Taviani a Sansepolcro la residenza artistica

Per il programma delle residenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, dove l’Associazione CapoTraveKilowatt accoglie compagnie di teatro e di danza che soggiorneranno sul territorio per periodi differenti, sarà in scena in prova aperta, stasera venerdì 10 novembre, alle ore 21, Chiara Taviani. Il lavoro che sarà presentato è il primo studio di How to perfectly hide. In scena due performer atterrano in uno spazio nascosto, una dimensione liminale, dove tutto è da ripensare e da riscoprire. Un nuovo mondo celato, che fugge da una vita sovraesposta e dunque vulnerabile, prende forma dalla pulizia dell’assenza, creando un paesaggio fatto di apparizioni e sparizioni, nascondimento e svelamento, capace forse di delineare un modo nuovo di offrirsi alla vita. La coreografa Chiara Taviani, dopo una formazione classica presso l’accademia Princesse Grace di Monaco, si orienta verso una carriera contemporanea presso la formazione Coline di Marsiglia. Dal 2010 stringe una stretta collaborazione con Balletto Civile di Michela Lucenti e nel 2011 fonda assieme a Carlo Massari la C&C company. Dal 2016 firma le sue opere sceniche e cinematografiche come artista indipendente, nel 2019 il suo ultimo lavoro debutta a Romaeuropa e nel 2020 è selezionata dalla rete europea di danza Aerowaves Twenty20.