Guida ubriaco e provoca incidente: arriva la stangata

Guida in stato di ebrezza, la polizia stradale di Arezzo stanga un automobilista senese. L’accertamento è degli scorsi giorni, quando il personale della Polizia Stradale è intervenuto su un incidente. Uno dei mezzi rimasti coinvolti era guidato da un senese che, al termine dei controlli, è risultato essere in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche. Per questo, gli agenti hanno denunciato l’uomo, a cui è stata anche ritirata la patente.