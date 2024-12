Guardia di finanza: sequestrati oltre 350 chili di fuochi d’artificio pericolosi

Arezzo, 30 dicembre 2024 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno intensificato il controllo economico del territorio ponendo particolare attenzione al contrasto alla vendita abusiva di fuochi d’artificio e giochi pirici pericolosi.

Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo di Arezzo hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale che deteneva fuochi d’artificio di vario tipo, anche di categoria F4 - caratterizzati da elevato rischio e destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche - in maniera non idonea, non assicurando, cioè, le cautele minime previste dalla normativa in vigore e quindi potenzialmente in grado di poter provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone, al fabbricato in cui insiste l’esercizio e alle abitazioni circostanti.

Pertanto gli artifizi pirotecnici individuati pari a 363 kg sono stati sequestrati e il titolare dell’attività commerciale, un uomo di etnia cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti, previsto dall’articolo 678 del Codice Penale.

L’azione di servizio testimonia l’impegno profuso dalle unità territoriali del Corpo nelle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia di incolumità pubblica, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.