Levane (Arezzo), 10 giugno 2024 – Grave infortunio sul lavoro a Levane, in un tomaificio: una donna di 47 anni è stata portata in ospedale a Pisa, al centro grandi ustionati, in codice rosso.

L’allarme è scattato intorno alle 14,30; sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Lucignano, il servizio di Prevenzione Igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e le forze dell'ordine, poi l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso che ha portato la donna a Pisa.