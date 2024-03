Grand tour in centro, parte il minibus delle sorprese

Ha iniziato a scaldare i motori l’Arezzo Gran Tour, il nuovo servizio di mobilità turistica della città, proposto da Martinelli Servizi Turistici e realizzato per iniziativa della Fondazione Arezzo Intour. Ieri primo giorno di open day, durante il quale gli aretini, saliti gratuitamente sul bus, hanno vissuto la città da turisti, scoprendone, magari, angoli sconosciuti. Oggi il secondo giorno di tour gratuito per i residenti, dalle 10 alle 18.30. Domani la partenza. "Fino a Pasqua, a girare in città sarà il minibus utilizzato per Natale. Subito dopo entrerà in gioco un nuovo mezzo più spazioso. Poi sarà la volta dell’installazione delle paline delle fermate. Una sarà al lato dei giardini Porcinai" spiega Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour. Intanto il percorso con le fermate definite, bilanciate in maniera da valorizzare il complesso museale della città, prevede soste all’Archeologico, Fortezza Medicea e Basilica di San Francesco, Piazza Grande, Piazza della Repubblica e Piazza della Libertà. "Arezzo si arricchisce di un nuovo strumento turistico. Dopo la positiva esperienza durante il Natale, siamo pronti a offrire a residenti e ospiti il nuovo servizio che favorisce la fruizione della città e del suo immenso patrimonio culturale", osserva Chierici.

Gaia Papi