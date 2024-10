"Gli invisibili di S.Zeno". Alessandro Maurizi chiude Zenzero Fest

Si ispira alla vera storia di Federico Giorio - procuratore legale veronese che difese la povera gente contro le sopraffazioni, arrivando a denunciare la corruzione della pubblica sicurezza - Alessandro Maurizi con il suo "Gli invisibili di San Zeno" (Mondadori), giallo storico avvincente, che oggi alle 18 chiude la terza edizione di Zenzero Fest. Ed è nella Verona di fine Ottocento che Maurizi, ispettore di polizia e scrittore, ambienta la sua storia in cui la realtà si fonde con la fantasia, facendo di Giorio un personaggio letterario che indaga su una serie di omicidi che insanguinano la città, mentre sullo sfondo migliaia di miserabili vengono ingannati da ricchi faccendieri a emigrare in Sudamerica con la promessa dell’Eldorado. Con lui, insieme al fedele appuntato Venier, una squadra bizzarra di "invisibili" composta dal piccolo Bacchetto, dall’affascinante prostituta Emilia e da Ginevra, una ragazza che vuole diventare medico, insieme per fare giustizia. L’appuntamento con Alessandro Maurizi è alle 18 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.