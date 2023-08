Giostra, primi colpi di martello per lo "stadio"

Nasce lo stadio della Giostra: è sempre lei, piazza Grande, il centro del centro, il fiore all’occhiello della città. Che però si trasforma ogni volta. Viene da un’estate di turismo, sia pur un po’ ridimensionato, di aperitivi e di cene. Ora torna a trasformarsi sotto la spinta del Saracino.

Oggi inizia l’allestimento della tribuna principale e della lizza. La tribuna A, il sancta sanctorum della manifestazione. Prima il trasferimento del ferro e dei tubi necessari e poi il montaggio.

Un’operazione che per la tribuna principale sarà completata domenica, in tempo per l’estrazione delle carriere e quindi per l’inizio delle prove. Da lunedì inizierà la realizzazione della Tribuna B, quella che incornicia le logge e vedrà dal palco dell’Araldo anche la consegna della lancia d’oro.