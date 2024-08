Giostra, le notti dei quartieri. Tavolate e feste: ecco la mappa

Tra turni in cucina da coprire e volontari per il servizio ai tavoli da assoldare per i prossimi giorni, sono in fermento i quartieri della Giostra. Tutti pronti ad iniziare il conto alla rovescia che porterà dritti alla Giostra del Saracino di domenica 1° settembre, fatto di serate a tema e una fittissima programmazione nei quattro angoli del centro. È il potere del Pre Giostra che per una settimana riunisce simpatizzanti di ogni colore pronti a far vivere il proprio quartiere a suon di cene sotto le stelle, feste in musica e notti di aneddoti. Accanto alla programmazione per i più grandi torna la settimana del quartierista dei bambini con i più piccoli pronti a diventare i quartieristi di domani.

Ai Bastioni Santo Spirito è pronto ad animare il lato dei giardini del Porcinai non ancora interessato dal cantiere di restyling. Il quartiere riapre da stasera pizzeria e griglia. Sempre qui domani ci sarà la serata dedicata ad Assuero Pieraccini. Ma è con il fine settimana che si alza il volume con i primi party in musica: venerdì il Qpss e sabato la cena spettacolo Coachella. È la domenica la serata dedicata per eccellenza ai più piccoli, così al Porcinai il 25 torna la baby dance, una delle iniziative di punta che raduna a tavola tantissime famiglie con bambini. E’ pensata per i quartieristi di domani l’offerta del cero a Sant’Antonio Abate del 26 agosto. Martedì 27 ai Bastioni si ride con il Saracieco, tra i classici anche il quiz Dr Why il 28, e il silent party il giorno dopo. Dopo la provaccia spazio alla festa Mamma Mia e sabato la propiziatoria.

Tra gli eventi clou al quartiere di Porta Crucifera quello di mercoledì 28 quando torna la 71esima cena del maccherone. Ma andiamo con ordine, il quartiere riapre il ristorante rosso verde domani, il giorno dopo si balla con il flamenco party, mentre sabato 24 ci sarà l’immancabile Ceres party. Anche qui un giorno dedicato agli aneddoti di Giostra, quello di domenica su Vittorio Farsetti l’invincibile. A Colcitrone per i più piccoli lunedì ci sono i gonfiabili. Il 27 la Corrida rosso verde precede la notte più attesa: mercoledì 28 appunto torna il maccherone con la specialità fatta in casa dalle donne del quartiere che mette a tavola quasi mille persone e per numeri è una sorta di prova generale di propiziatoria. Tra i classici rosso verdi, la sera dopo la proviacia, il ritorno del Leccio party seguito il giorno dopo dalla propiziatoria allo Slargo.

A porta del Foro si parte stasera con l’apertura della pizzeria, domani la serata archivio storico. La musica si alza nel fine settimana: il 23 col Babiliona Party, mentre sabato torna uno dei cavalli di battaglia giallo cremisi la cena al contrario da mille commensali che parte dall’amaro e arriva all’antipasto. Anche qui è il 25 la serata dei bambini con la domenica dei Chimerotti. Tra i classici più attesi del pre Giostra giallo cremisi dopo la prova generale, il ritorno di un’altra festa rodata l’Hawaiian party, mentre il 31 la propiziatoria sarà apparecchiata in via San Lorentino. La settimana del quartierista a Sant’Andrea inizia stasera con l’aperitivo a San Giusto, domani apre invece il ristorante bianco verde. Le prime feste nel weekend: il 23 la cena spettacolo Euphoria e sabato Indie Power. La notte del 25 è dedicata a Re Martino Gianni. Tutta da ridere la serata di lunedì quando si corre la divertente Giostra dei carrelli. E ancora danza aerea e djset il 27 e 28 agosto. Il Natale a Porta Sant’Andrea arriva il 30 agosto con la Xmas night. Finale con la propiziatoria a San Giusto a cui seguirà come in tutti i quartieri una notte di musica aspettando la Giostra.