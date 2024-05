Giornata Nazionale della Bioeconomia. In vallata spazio al focus sull’agricoltura

CASENTINO

Anche il Casentino celebrerà il 25 maggio alle Officine Capodarno di Stia la sesta edizione della Giornata Nazionale della Bioeconomia con un focus sull’agricoltura. L’evento organizzato da Dream Italia sarà anche online in collegamento nazionale e vedrà la partecipazione delle aziende agricole del territorio. Il Bioeconomy Day che prevede l’organizzazione di numerose iniziative onsite e online su tutto il territorio nazionale, rappresenta un’importante occasione per raccontare e approfondire le caratteristiche e opportunità offerte dalla nuova economia che impiega risorse biologiche rinnovabili e che sta entrando sempre di più nella nostra quotidianità, anche grazie ad una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali e della crescita sostenibile.

Una sfida per un mondo più sano e rispettoso delle risorse naturali a disposizione, che sempre più persone stanno accogliendo con una accresciuta consapevolezza. "Nel corso della mattinata – spiega Gresa Martiri responsabile del progetto Relief per Dream Italia – presenteremo interventi tecnici e specifici, ma si ascolteranno anche casi pratici di aziende locali che nel loro piccolo fanno già bioeconomia in agricoltura. Un momento di grande valore scientifico che ci serve per coinvolgere sempre più realtà in un processo virtuoso". "L’agricoltura a livello mondiale sta affrontando sfide complesse – afferma Mariasole Galfré collaboratrice tecnica di Dream – In questo la bioeconomia può diventare una parte della soluzione al problema e un modello di produzione più sostenibile e più efficace".

Sara D’Alessandro