Arezzo, 29 novembre 2019 - Iaia è una gatta adulta e malata: ha un piccolo cuore. E’ apparsa un giorno a chiedere cibo alla signora che si occupa di una piccola colonia felina vicina al centro di Arezzo: era stata abbandonata. Ha dovuto adattarsi a vivere fuori, libera ma sempre un passo indietro rispetto agli altri mici al punto che tre anni fa, in pieno inverno, per sfuggire a qualche gatto più aggressivo ha scelto di vivere per quattro mesi sopra il tetto di un edificio in rovina.

I pompieri sono intervenuti due volte, ma lei è rimasta lassù fino all'arrivo dell'estate, con la gattara che le lanciava il cibo e con lei, resistente, che andava a racimolare anche l'ultima briciola rimasta. Ma oggi Iaia ha bisogno di aiuto. E' stata soccorsa perché respirava male. Il veterinario, che ha fatto visita ecocardiografica e tutte le analisi del caso, le ha riscontrato un'insufficienza cardiaca. Iaia si è ripresa, ora respira bene, ha appetito come tutti i gatti abbandonati e vissuti in colonia e che hanno sofferto un po' la fame, ma questo ora le è di grande aiuto perché con il cibo prende anche le medicine. Purtroppo Iaia è Fiv+, cieca e ha un solo rene funzionante, anche se i suoi valori del sangue sono perfetti.

Di certo in colonia Iaia non può tornare, non riuscirebbe a prendere le medicine di cui ha bisogno e si cerca una famiglia che possa prendersi cura di lei e del suo piccolo cuore. Se così non fosse il veterinario ha già consigliato la soppressione. Ma è un'ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione. Serve un'adozione del cuore. Facciamoci avanti. Il numero da chiamare è 333 3266227. Facciamone buon uso.