Arezzo, 9 luglio 2019 - Un furto alla concessionaria Rossi in via Calamandrei, di 13 navigatori da altrettante Mercedes parcheggiate nel piazzale. Un colpo di diverse centinaia di migliaia di euro andato a segno il 29 marzo 2018. Sono partite da qui le indagini della squadra Mobile di Arezzo che hanno portato all'arresto di una banda di tre moldavi per furto aggravato.

Una banda che poi verrà riconosciuta come specializzata nel furto di navigatori e componentistica elettronica di auto di lusso marca Audi, Mercedes, Bmw.

Sono state alcune impronte, ritrovate nella concessionaria dalla polizia scientifica, a ricollegare il furto ad un moldavo. Ci sono voluti doversi mesi per gli operatori della Mobile per stringere il cerchio attorno a questo gruppo. Tutti rigorosamente clandestini, due 25enni e un 50enne. Di giorno vivevano nell'anonimato e di notte mettevano a segno colpi da diverse centinaia di migliaia di euro in trasferta in tutta Italia.

Fatale per la banda l'impronta lasciata nella concessionaria Rossi. L'indagine ha potuto dimostrare la responsabilità della banda anche rispetto a furti avvenuti a Perugia nel maggio 2018 (furto di 16 navigatori satellitari e altri accessori elettronici), un altro a Perugia (34 navigatori), a Terni a luglio (23 navigatori), ad Alessandria a marzo (3 navigatori in auto per strada). A Massa Carrara, sempre a marzo, (33 navigatori).

All'alba del 4 luglio l'arresto dei tre. Nei prossimi giorni ci sarà l'interrogatorio di garanzia.