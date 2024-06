Franci presenta la nuova giunta. Due le new entry: Reali e Chinoli. A Foiano una squadra under 40

"Abbiamo messo in piedi una squadra che rappresenta una combo perfetta tra esperienza e novità". Jacopo Franci, neosindaco di Foiano della Chiana non ha dubbi. Oggi alle ore 18 è in programma il primo consiglio comunale in cui presenterà la Giunta con cui governerà i prossimi cinque anni in città. Due donne e due uomini con un’età media al di sotto dei 40 anni.

I nomi, probabilmente, sono quelli che molti si aspettavano. Si tratta dei primi 4 più votati della lista Scelgo Foiano con cui Franci è stato eletto raggiungendo l’importante e sostanzioso traguardo del 61,50% delle preferenze. Tra loro ci sono due volti noti della giunta precedente compagni di viaggio politico dello stesso Franci.

Si tratta di Gabriele Corei, per altro campione di preferenze con 427 voti portati a casa e di Elena Bigliazzi con 349 preferenze. Le new entry saranno invece Riccardo Reali e Sara Chinoli alla loro prima esperienza politica in città. Reali è il più giovane del gruppo, 30 anni, è un ricercatore universitario a Firenze, musicista impegnato nell’associazionismo. Sara Chinoli ha 41 anni, è dipendente amministrativo, presidente della Banda musicale e presente in tante associazioni del territorio. "Una giunta giovane, ma molto motivata", conferma Franci. "Siamo concentrati sulle molte cose da fare e le energie e le professionalità sono quelle giuste".

Solo oggi conosceremo nel dettaglio le deleghe che saranno assegnate ai singoli assessori della giunta, anche se sembra quanto mai scontato che il ruolo di vicesindaco venga assunto da Gabriele Corei, nella vinei 5 anni passati le deleghe ai lavori pubblici, sport e politiche sociali, ma che Franci potrebbe anche decidere di cambiare. Potrebbero esserci delle novità anche per Elena Bigliazzi ingegnere civile di professione, che precedentemente si è occupata di innovazione tecnologica, politiche giovanili, pari opportunità, politiche abitative, protezione civile e polizia municipale. Sono di peso le deleghe su cui fino ad ora Franci ha lavorato come assessore e vicesindaco ovvero cultura, ambiente, turismo e commercio.

Franci potrebbe decidere di tenerne alcune oppure assumersi quelle fino ad ora ad appannaggio del sindaco che sono bilancio, finanze, tributi, affari generali, personale, edilizia, urbanistica. Intanto il neosindaco annuncia alcune novità.

"Rispetto al passato ho deciso di assegnare a tutti i consiglieri eletti una delega specifica su cui saranno chiamati a lavorare e impegnarsi per il bene della comunità", conferma Franci. Altra anticipazione è quella del capogruppo della lista Scelgo Foiano. Il ruolo è stato assegnato a Francesco Seriacopi, per altro unico rappresentante eletto nella frazione di Pozzo della Chiana.