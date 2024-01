Fotoclub Il Palazzaccio, al via il corso base di fotografia

E’ partito il corso base di fotografia 2024 organizzato dal Fotoclub Il Palazzaccio insieme al comune di San Giovanni Valdarno. Si tratta di quindici incontri che proseguiranno fino all’8 aprile che si svolgono ogni lunedì alle 21,15 a Palomar, la casa della cultura.

Il corso si propone di fornire le nozioni di base della fotografia con lezioni teoriche e pratiche di livello semplice affrontando le tematiche principali passando dall’analogico al digitale. E’ rivolto a chi si avvicina alla fotografia per la prima volta, a chi ne ha già una base ma vuole approfondire e sviluppare alcuni aspetti e a tutti quelli che hanno comunque voglia di partecipare e divertirsi.

Il costo del corso è di 80 euro e la quota comprende l’acquisto dei materiali didattici e la tessera associativa al Fotoclub Il Palazzaccio per l’anno 2024.

Il Fotoclub Il Palazzaccio è un’associazione di appassionati di fotografia presente a San Giovanni Valdarno da oltre trent’anni. Nato ufficialmente il 30 ottobre 1989, per volontà di un gruppo di amici, ha avuto come intento fin da subito quello di fare della fotografia uno strumento di analisi volto soprattutto al territorio. Numerose sono state le iniziative a cura dei soci, come le esposizioni, la partecipazione alla stesura di libri, i vari laboratori e, appunto, i corsi di fotografia.

Nel corso degli anni il Fotoclub ha contribuito ad arricchire il panorama culturale grazie all’amore per la fotografia e alla convinzione che "l’immagine fotografica abbia il potere non solo di conservare, ma anche di ampliare di visioni nuove l’immaginario".

Per informazioni e iscrizioni al corso base di fotografia è possibile scrivere a [email protected] o telefonare a Mario Lanini al numero 3388338194