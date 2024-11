Foiano in festa per la letteratura: oltre 900 persone celebrano il successo del primo weekend del Book Festival 2024

Arezzo, 11 novembre 2024 – Il Foiano Book Festival 2024 ha esordito con un successo straordinario: tre giornate ricche di incontri che hanno visto la partecipazione di circa 900 persone.

Le sale più prestigiose della città, come la Sala Furio del Furia, la Sala Gervasi e la Sala Carbonaia, hanno registrato il tutto esaurito, accogliendo un pubblico entusiasta e coinvolto. Tra gli ospiti di punta di questo avvio memorabile: il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, l’iconico comico Aurelio “Cochi” Ponzoni, l’astrologo Simon and the Stars, la scrittrice Carmen Pellegrino, il giornalista Giovanni Floris a cui è andato anche il Premio Book Festival 2024, la satira pungente di Lercio, la drammaturga Chiara Lagani e l’autrice Maria Cerri.

Grande attenzione anche per la giornata dedicata ai più piccoli, che ha concluso il primo weekend in un clima di gioia e partecipazione familiare. “Siamo estremamente soddisfatti dell’accoglienza calorosa riservata al cartellone 2024,” afferma Jacopo Franci, sindaco di Foiano della Chiana.

“Questa edizione riconferma la forza e la crescente rilevanza del nostro festival, non solo come evento culturale, ma anche come simbolo della vitalità della nostra comunità. Il pubblico, sempre numeroso e attento, ci dimostra un affetto che ci incoraggia a puntare ancora più in alto. Anche gli ospiti hanno espresso grande apprezzamento per l’organizzazione impeccabile e l’atmosfera unica del festival.”

Le prospettive per il futuro sono ancora più ambiziose. “Le prenotazioni per i prossimi appuntamenti sono già a centinaia, con molti eventi già sold out. Stiamo tracciando una direzione di crescita che, con l’apertura del rinnovato Teatro Garibaldi, ci consentirà di ampliare l’offerta e la portata del festival,” continua Franci. Prossimi Appuntamenti: Incontri Imperdibili con Grandi Autori Martedì 12 novembre, la sezione Book Scuola inaugurerà gli incontri dedicati agli studenti.

Alle ore 10, l’aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo G. Marcelli ospiterà il giovane scrittore autistico Federico De Rosa, per un dialogo profondo su diversità e disabilità, raccontate con la leggerezza e la felicità di chi le vive in prima persona. Il weekend successivo si prospetta altrettanto ricco. Sabato 16 novembre, a partire dalle ore 16, Lamberto Gherpelli e Giuseppe Savoldi presenteranno Un Calcio da leccarsi i baffi (UP Urbone Publishing), un’opera dedicata agli appassionati di sport.

Alle 18, spazio a Federico Vitella e al suo originale lavoro sulle “Maggiorate”, seguito alle 19 da un appuntamento esclusivo con Enrico Brizzi, che svelerà il suo nuovo libro “Due” (HarperCollins Italia). Domenica 17 novembre, il palcoscenico sarà tutto per Emanuele Aldrovandi, premiato sceneggiatore e drammaturgo, che interverrà alle ore 16, con una scrittura caratterizzata da profondità psicologica e originalità, ha pubblicato il suo primo romanzo di successo “Il nostro grande niente” (Einaudi).

Alle 17, Gabriella Genisi, celebre creatrice del vicequestore Lolita Lobosco, racconterà il dietro le quinte dei suoi amati romanzi con il suo ultimo romanzo “Lo scammaro avvelenato e altre ricette” (Marsilio editore), a chiudere la giornata, Valentina D’Urbano, acclamata autrice e illustratrice, parlerà alle 18 del suo ultimo lavoro Figlia del temporale (Mondadori), celebrato e tradotto in diversi Paesi. Il Foiano Book Festival si conferma così un appuntamento culturale d’eccellenza, capace di attrarre un pubblico variegato e di regalare momenti di riflessione e bellezza letteraria.

Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana. L’organizzazione è curata dall’Ufficio Cultura del Comune in collaborazione con Officine della Cultura, mentre la direzione artistica è affidata a Anna Cherubini e Luca “Roccia” Baldini.