Festa Mercatale a Cortona: Gran Festa Sotto le Stelle

Nell’estate cortonese torna l’appuntamento Mercatale Sotto le Stelle. La festa nel paese della Val di Pierle è in programma sabato e vedrà il coinvolgimento di commercianti, cittadini e turisti provenienti de tutta la vallata. Si tratta della seconda edizione dell’evento organizzata dal Comune di Cortona e dalla Confcommercio. Ci teniamo a rimarcare l’importanza di eventi che valorizzano il commercio anche nelle aree periferiche, dove i negozi hanno una specifica importanza perché svolgono servizi di prossimità e socialità", ricorda Carlo Umberto Salvicchi, responsabile delegazione Confcommercio Valdichiana. Le attività saranno aperte fino a mezzanotte proponendo offerte speciali, legate ai saldi estivi in una cornice di iniziative con tanto di musica. "Quest’anno c’è un programma ancora più ricco", conferma il primo cittadino Meoni. Durante la serata sarà inaugurata anche la casina dell’acqua appena installata nella frazione e sarà anche l’occasione per la Banca Popolare di Cortona di inaugurare il nuovo servizio che mira a colmare il gap lasciato nella frazione dopo la chiusura di altri sportelli bancari. "Abbiamo deciso di dare una nuova vita e nuova forza alla nostra presenza – conferma Roberto Calzini direttore generale della Banca Popolare di Cortona - investendo in strutture permanenti".

La.Lu.