Festa di castagnatura. Si accende il Casentino

Tre giornate di eventi nel borgo di Raggiolo. Sabato 2 e domenica 3 novembre è in programma la Festa di Castagnatura che rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati dell’autunno casentinese e che sarà eccezionalmente anticipata dalla messa in scena dello spettacolo “Infinitamente piccolo - La vita di San Francesco” fissata per le 17.30 di venerdì 1 novembre nella chiesa di San Michele. Entrambe le iniziative saranno promosse dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino con l’obiettivo di valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia, accompagnando alla scoperta di storie, memorie e tradizioni del passato. Sapori, rievocazioni, mercatini, musica popolare, spettacoli e visite guidate caratterizzeranno la Festa di Castagnatura che, tra i tanti colori della natura autunnale e con la suggestione del ceppo acceso in piazza, proporrà un ricco calendario di iniziative dedicate alla filiera di un frutto che è stato a lungo alla base dell’economia e dell’alimentazione locale. Il cuore dell’evento sarà nella giornata di domenica quando, alle 10, è previsto l’allestimento del mercato con prodotti locali artigianali e l’apertura dell’EcoMuseo della Castagna, poi entrerà in scena la gastronomia con la possibilità dalle 11.45 di pranzare con i sapori raggiolatti e dalle 14.30 di assaggiare le dolcezze a base di farina di castagna (baldino, polenta, dolci e crepes). Le visite guidate ai luoghi storici della castagnatura quali il Seccatoio del Cavallari e il Mulino di Morino caratterizzeranno le prime ore del pomeriggio, mentre dalle 16 sarà previsto un viaggio indietro nel tempo con le dimostrazioni dell’antica pestatura nei cestoni con gli zoccoli chiodati e della preparazione della polenta. I più piccoli potranno assistere alle 15.30 e alle 16.30 allo spettacolo di marionette del Teatro dell’Aggeggio di Paolo Valenti, oltre che vivere il “battesimo della sella” con passeggiate accompagnate a cavallo. La conclusione della giornata sarà scandita, dalle 17.30, da “Tempo di veglia nel seccatoio” con storie raggiolatte intorno al fuoco. La manifestazione sarà allietata dal sottofondo musicale del gruppo popolare I Badalischi.