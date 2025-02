Festa a Soci per i 100 anni di nonna Lidia

Nuova centenaria festeggiata a Bibbiena. E’ Lidia Bianchi, nata il 12 febbraio del 1925. Ancora in formissima vive nella sua casa di Soci, dove sono venute a farle festa figli, nipoti e pronipoti. Lidia è nata a Dama nel Comune di Chiusi della Verna. Racconta di aver sempre fatto la contadina e di essersi sempre presa cura degli altri. Dopo essersi sposata ha dovuto occuparsi anche della numerosa famiglia del marito. Lidia ha cresciuto due figli e ha visto anno dopo anno aumentare la sua famiglia composta oggi da quattro nipoti tutte femmine, da sette bis nipoti e una tris nipote di pochi mesi. Le persone vicine a Lidia Bianchi la descrivono come una donna molto generosa che nella sua lunga vita ha aiutato tante persone intorno a sé. Tra i racconti preferiti di Lidia c’è quello di quando lasciò i suoi due bambini dentro una "bigozza" per le castagne (un recipiente molto profondo e grande) per andare nei campi a portare il pranzo ai sei uomini della famiglia. A fare visita alla centenaria nel giorno del suo compleanno è stato anche il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, che le ha portato un mazzo di fiori e una targa dell’amministrazione. Ad accogliere il primo cittadino è stata la grande famiglia di Lidia, con figli, nipoti e pronipoti raccolti nella sua casa di Soci per festeggiare il 100 esimo compleanno della super nonna. "Lidia, come tutte le persone anziane della nostra comunità - ha detto il sindaco Vagnoli - sono fonti inesauribili di buoni consigli, di equilibrio, di saggezza e di memoria e che rappresentano una colonna portante della nostra comunità".