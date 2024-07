Fatti criminosi a San Giovanni. Comunicazione del sindaco in consiglio comunale

Arezzo, 19 luglio 2024 – Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, ieri pomeriggio, in consiglio comunale, ha fatto una comunicazione sugli ultimi eventi criminosi che si sono registrati in città e ha informato i consiglieri su alcuni aspetti importanti. "La situazione che abbiamo vissuto in questi giorni purtroppo non è nuova, perché è analoga a quella che si era già verificata alcuni mesi fa, all'inizio della primavera, ed è ascrivibile ad una persona dedita a questa tipologia di attività illegali, che risiede temporaneamente, addirittura con obbligo di dimora da parte della Procura della Repubblica, presso l'ex hotel River - ha annunciato Vadi - E' una situazione di profondo disagio sociale che si unisce e si intreccia ad un luogo estremamente complesso, rispetto al quale c'è stata un'attenzione da parte dell'amministrazione comunale”.

"Insieme alla Prefettura e al comando provinciale e locale dei Carabinieri stiamo costruendo un percorso per arrivare, da una parte, alla chiusura e allo sgombero dell'ex River e dall'altra per porre fine a queste situazioni che si ripetono purtroppo ogni sera che mettono in grosso disagio le nostre attività commerciali, che ho personalmente contattato"."Ci sono stati circa due, tre mesi "tranquillità perché questo soggetto era stato messo in carcere - ha aggiunto il sindaco - Quindi siamo in presenza di una situazione estremamente complessa che altri comuni limitrofi hanno vissuto prima di noi e hanno poi risolto attraverso la Questura, che ha provveduto al suo allontanamento dal loro territorio comunale. Anche noi, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Carabinieri, la Prefettura e la Questura ci stiamo organizzando per poter fronteggiare questa difficile problematica. Sono stata l'ultima volta in Prefettura ad Arezzo il 3 luglio e mi è stato comunicato che si è insediato anche il nuovo Procuratore della Repubblica del Tribunale di Arezzo, figura molto volitila, così me lo hanno descritto. Ci sarà quindi un supporto e un aiuto anche da parte sua nella risoluzione delle criticità".