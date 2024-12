Fani , obiettivo difendere la vetta. Viola in campo contro la Colligiana

Nel girone B di Eccellenza toscana si gioca la 16esima giornata che è anche la prima di ritorno. La capolista Castiglionese, fresca del titolo di campione d’inverno, sarà impegnata in trasferta sul campo del Grassina. I gialloviola di Roberto Fani vogliono proseguire nella striscia positiva per rafforzare il primato e tenere a distanza la Colligiana che ha girato alla boa di metà campionato con sole due lunghezze in meno rispetto alla formazione di Castiglion Fiorentino.

Obiettivo sorpasso, invece, per la Baldaccio Bruni che sarà di scena, a Firenze, contro l’Affrico. I ragazzi di Mario Palazzi tallonano i fiorentini a -2 e in caso di successo li scavalcherebbero in classifica balzano in zona playoff. I fiorentini, nell’ultimo periodo stanno faticando, mentre i biancoverdi arrivano da tre vittorie consecutive e voglio allungare il momento d’oro.

Chi ha bisogno di punti è il Foiano che allo stadio "Dei Pini" riceve lo Scandicci. Gli amaranto sono reduci da tre sconfitte di fila che li hanno fatti piombare in piena zona playout. Serve iniziare il ritorno con il piede giusto anche se l’avversario è di quelli complicati.

Il quadro della 16esima giornata si completa con Lanciotto Campi-Valentino Mazzola, Rondinella Marzocco-Fortis Juventus, Signa - Antella 99, Sinalunghese-Lastrigiana e Sport Club Asta-Colligiana.