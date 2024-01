Falsa partenza per la Fiera. Un’Antiquaria sottotono

AREZZO

Una partenza sottotono quella della Fiera Antiquaria che inaugura il 2024 all’insegna di una pioggia che al mattino ha forse spaventato quanti avrebbero dovuto prendere parte all’appuntamento. Alla fine i banchi presenti erano circa 160, numero inferiore ad altre edizioni e forse anche alle aspettative. "È pur vero che l’edizione di gennaio ha sempre una caratteristica particolare - commenta Simone Chierici, assessore con delega alla Fiera - senza dimenticare che il maltempo ha sicuramente scoraggiato le presenze".

Presenze riferite ai banchi non a chi almeno al mattino ha scelto di passeggiare alla ricerca magari dell’affare giusto incurante del maltempo che ha poi graziato almeno nel proseguo della giornata il centro storico. "Purtroppo le previsioni hanno costretto ad annullare alcuni eventi in programma proprio nella giornata dell’Epifania" spiega Chierici.

Vedi ad esempio la Befana che secondo il programma pubblicizzato nei giorni scorsi doveva scendere dal campanile del Duomo nel pomeriggio insieme ai vigili del fuoco. Il maltempo ha costretto al rinvio dell’evento che andrà in scena (meteo permettendo) oggi pomeriggio alla stessa ora, 16.30, e con le stesse modalità.

Una giornata che sarà anche l’ultima occasione per salutare la città addobbata e illuminata a festa, in particolar modo il Prato, la Fortezza con le sue meraviglie, potendo ammirare le varie attrazioni e appuntamenti in calendario come ad esempio la sfilata delle maschere dei Figli di Bocco.