Export. Torselli, Petrucci e Veneri (FdI): “Arezzo tra le prime dieci province per export: il settore orafo traina la crescita”

Arezzo, 30 gennaio 2025 – "I dati sulle esportazioni extra-UE confermano la solidità dell'Italia sui mercati internazionali, con un nuovo record che supera i 305 miliardi di euro per il secondo anno consecutivo.

Un risultato che testimonia la competitività del Made in Italy e il ruolo centrale delle nostre imprese nell’economia globale.'' Così dichiara l’eurodeputato (FdI), Francesco Torselli, commentando i recenti dati sull’export extra-UE. "Tra le realtà protagoniste di questa crescita - spiegano l’eurodeputato Torselli e il Consigliere Regionale (FdI), Gabriele Veneri - spicca la provincia di Arezzo, che entra per la prima volta tra le prime dieci in Italia per valore dell’export.

In particolare, il settore orafo registra un incremento straordinario, con un +42% sul mercato turco rispetto all'anno precedente. Con 1.300 unità locali impegnate nella gioielleria – pari a un quarto del manifatturiero locale – e 8.500 addetti, il comparto si conferma il cuore pulsante dell’economia del territorio.

Il Governo sarà sicuramente in grado di sostenere il settore per l'export, le politiche fiscali e la formazione". "E' un orgoglio apprendere che tali risultati - afferma Veneri - sono stati ottenuti da una provincia della Toscana.

Questi sono il frutto delle capacità imprenditoriali della categoria che è stata in grado di superare numerose avversità investendo in nuove tecnologie e nella formazione degli addetti. Una lungimiranza che ha reso possibile l'arrivo degli artigiani aretini negli anni Cinquanta nei mercati internazionali.

Come dei pionieri hanno esplorato e conquistato questi nuovi mercati, nonostante che le politiche del tempo fossero avverse. Gli orafi aretini sono depositari di una tradizione millenaria che risale all'epoca degli Etruschi e adesso portano questa manifattura in tutto il mondo”.

La senatrice di Fratelli d’Italia e commissario FdI-Arezzo, Simona Petrucci, sottolinea: “Un record che riempie di orgoglio ma che, specialmente per chi conosce il valore, la statura e la professionalità delle aziende orafe dell’aretino, non deve stupire più di tanto.

Stiamo parlando infatti di un’eccellenza assoluta, di un settore che fa da straordinario traino dell’economia grazie alle migliaia di persone che vi lavorano ogni giorno.” In qualità di membro della Commissione per il Commercio Internazionale, Torselli conclude: “L’Europa dovrebbe imparare la lezione: se si favoriscono le imprese anziché penalizzarle con regolamenti soffocanti, l’export cresce.

Accolgo dunque con favore questi numeri, che dimostrano quanto sia cruciale sostenere e valorizzare il nostro tessuto produttivo sui mercati globali.”