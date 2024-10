Escalation incidenti: balzo del 20%. Sale l’allarme sicurezza sulle strade

I numeri raccontano ciò che accade sulle strade ogni giorno. E registrano un andamento in crescita nel territorio comunale. Sale il "conto" degli incidenti nei primi dieci mesi dell’anno e il bollettino dei feriti ha la freccia orientata in alto. Sono i numeri del report della polizia municipale che ogni giorno sta sulle strade con pattuglie dedicate alla sicurezza.

Uomini e donne in divisa che corrono da un capo all’altro della città al volante della macchina dei soccorsi, indagano sulle cause, cercano la verità dalle telecamere e dai rilievi tecnici dentro i quali, spesso, c’è la sequenza di quanto accade ormai con una frequenza impressionante. I numeri dicono che da gennaio ad ottobre gli scontri sulle strade del territorio comunale sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2023 del 20 per cento. In valori assoluti: 527 fino a ieri con un nuovo scontro (a Tregozzano), 450 nello stesso periodo di un anno fra. Otto sono quelli più gravi, ovvero con feriti ricoverati all’ospedale in prognosi riservata. Nei primi dieci mesi del 2023 erano 3.

L’unica nota positiva è il fatto che, finora, nel bilancio parziale del 2024 non ci sono vittime, mentre nel 2023 erano state tre le vittime della strada. Le violazioni più ricorrenti contestate agli automobilisti che non rispettano le regole del codice della strada, sono la perdita di controllo e la mancata precedenza agli incroci o sulle rotatorie. Distrazione è la parola-chiave che lega la frequenza degli incidenti: telefonino, certo, ma sopratutto mancanza di concentrazione alla guida. Un comportamento assai frequente, rilevano gli agenti della Municipale, ed estremamente pericoloso che mette a rischio la vita di chi guida e di chi viaggia.

Nel report dei primi dieci mesi, c’è anche spazio per gli incidenti con animali selvatici: la media è di un caso a settimana con cinghiali o caprioli. Fenomeno più ricorrente in estate. La rete dei controlli messi in campo dai vigili urbani, si avvale dell’ausilio di strumenti telematici sempre più sofisticati: tra questi la rete di 450 telecamere istallate nei punti strategici: occhi telematici puntati non solo sulla viabilità ma anche sul monitoraggio dell’ingresso in città di malintenzionati. E questo grazie al sistema di lettura delle targhe che in tempo reale fa la "radiografia" ai veicoli e ai conducenti.

Un piano d’azione messo a punto dall’amministrazione comunale e tradotto nell’impegno quotidiano per la sicurezza sulle strade dal comandante della Municipale Aldo Poponcini che ha fatto della prevenzione un suo "mantra", lanciando periodici appelli alla sicurezza: tutte le volte rivolgendosi in particolare ai più giovani, perchè capiscano le possibili conseguenze di un attimo di distrazione su un’intera vita.

Poponcini che non si stanca di ricordare l’importanza del rispetto delle norme e il valore della prudenza alla guida di auto e moto. Per l’incolumità di tutti.