Ermal Meta, parole e musica a Foiano

Estate a tutta musica quella di Valdichiana Village. La Land Of Fashion di Foiano della Chiana propone una serie di appuntamenti imperdibili, dopo i Tiromancino di Federico Zampaglione, un’altra serata con uno dei più importanti e apprezzati cantautori del panorama musicale italiano: stasera alle 21 il secondo grande evento con la partecipazione di Ermal Meta. "Radio Subasio Music Club live", appuntamento in parole e musica, vedrà salire sul palco in Piazza Maggiore il cantautore italo-albanese intervistato da Katia Giuliani. Sarà l’occasione per ripercorrere una carriera sempre in ascesa, iniziata con le prime band e proseguita con partecipazioni al Festival di Sanremo: tra le nuove proposte nel 2016 con "Odio le favole", l’anno successivo tra i big con "Vietato morire". Il trionfo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". "Un milione di cose da dirti", terza al Festival del 2021. L’autore e interprete di "Ragazza paradiso", ha scritto brani indimenticabili per Annalisa, Renga, Emma, Mengoni, Chiara e Patty Pravo, vanta collaborazioni e duetti con Elisa, Negramaro e J-Ax. E in questa estate propone "Mediterraneo", hit che fa parte di "Buona fortuna", album dedicato alla neonata figlia.