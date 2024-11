Ensemble ArkAttak : "Classic Rock" alla Casa della musica

Settimana intensa per l’Associazione Le 7 Note di Arezzo, che propone tre appuntamenti presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande, realizzati con la collaborazione e il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo. Stasera alle 21 arriva per la prima volta ad Arezzo "Classic Rock", lo spettacolo dell’Ensemble ArkAttak dedicato ai grandi classici del rock arrangiati per orchestra d’archi (ingresso € 5). La compagine, guidata dal violoncellista Luca Provenzani e diretta da Alessandro Giani, con Virginia Ceri nel ruolo di violino concertatore, proporrà i più grandi successi di Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Abba e molti altri, all’insegna della fusione tra musica classica e musica rock. Domani alle 17.30, in concerto il pianista Nicola Mazzei, con un recital con musiche di Rachmaninov e Debussy. Mazzei è tra i vincitori di Attraverso i Suoni 2024, progetto promosso da A.Gi.Mus. assieme a Fondazione Cr Firenze per la promozione della carriera e l’inserimento lavorativo dei musicisti toscani Under 30. Domenica alle 16.30, Le 7 Note ricorda Gianfranco Barulli, storico presidente e fondatore del Calcit col concerto dei vincitori del 22° Concorso Musicale Calcit.