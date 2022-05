Economia circolare, Coldiretti: parte il circular tour di Eni al mercato coperto

Arezzo, 17 maggio 2022 - Sabato 21 e domenica 22 maggio va in scena la “Festa dell’Economia Circolare” al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Mincio, 3 ad Arezzo.

Coldiretti e Campagna Amica, nell’ambito del Progetto Eni “Circular Tour” questa settimana sono pronti a dare il via ai laboratori didattici dedicati all’economia circolare e alla filiera agroalimentare. L’iniziativa, promossa con la collaborazione di Coldiretti Donne Impresa coinvolgerà i bambini tutto il fine settimana.

Una due giorni per le famiglie dal tema “La Festa dell’Economia Circolare”, ad ingresso libero e che vedrà lo svolgimento di eventi, laboratori e giochi, all’insegna del chilometro zero e dell’ecosostenibilità.

Nell’occasione, i ragazzi avranno modo di apprendere in maniera attiva, partecipe e divertente alcuni temi fondamentali, dalla stagionalità dei prodotti alla provenienza, dall’importanza del riciclo alla gestione della crescita delle piante, dalla spesa sostenibile all’attenzione agli sprechi.

Nel cortile interno e nell’orto didattico del Mercato Coperto di Campagna Amica, il programma di sabato 21 e domenica 22 maggio prevede laboratori didattici, suddivisi sia la mattina che il pomeriggio tra i quali il Gioco dell’Oca sulla compostiera del Circular Tour di Eni e successivamente l’allestimento dell’orto bioattivo e la messa a dimora delle piante per approfondire l’orto e la piantumazione. I bambini potranno quindi imparare giocando e soprattutto sperimentare alcune pratiche laboratoriali.

“Famiglie e bambini quindi al nostro nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in Via Mincio all’interno di un’iniziativa che diverte e che educa, insegnando alcuni aspetti cruciali dell’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Elena Bertini, Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Toscana e Arezzo – l’economia circolare è il tema protagonista dei laboratori didattici che abbiamo organizzato e si tratta di una visione che implica, condivisione, risparmio energetico, prodotti a chilometro zero, riutilizzo e riciclo dei materiali. Abbiamo messo a disposizione le nostre strutture come l’orto didattico e la sala multifunzionale per dare ai bambini uno spazio idoneo per affrontare esperienze ludiche ed al tempo stesso educative. I laboratori poi proseguiranno nelle settimane successive”.