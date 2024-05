Eco days, in 100 alla pedalata tra i paesaggi

TERRANUOVA

Un successo, nel vero senso della parola. È andata in scena domenica scorsa la prima pedalata alla festa della Penna, nell’ambito degli Eco days del Valdarno Bike Road, che ha letteralmente conquistato il cuore degli amanti delle due ruote con oltre 100 partecipanti che, entusiasti, si sono ritrovati per una mattinata nella frazione terranuovese per passare qualche ora all’insegna dello sport e dell’amicizia. Anche il bel tempo ha fatto sicuramente la sua parte, tanti i ciclisti di tutte le età e livello di esperienza che si sono uniti in una pedalata attraversando i paesaggi più pittoreschi della locale comunità. C’erano davvero proprio tutti, dagli atleti occasionali ai più allenati per un percorso che ha attraversato le strade bianche e non del Valdarno racchiuso tra i comuni di Terranuova e Laterina-Pergine Valdarno. Grande supporto alla felice riuscita dell’iniziativa, tra l’entusiasmo dei partecipanti, è stato dato dallo staff della festa della penna che ha lavorato per assicurarsi che il tutto potesse andare per il meglio garantendo, oltre che la sicurezza su tutto il percorso lungo 33 chilometri, il proprio impegno e la dedizione per far sì che questa prima edizione della pedalata potesse riscuotere grande successo. Così, alla fine, è stato e non è una novità per i principali artefici di queste giornate all’insegna della bici e dello stare al contatto con la natura, merito di tanti altri eventi che nel corso di questi anni hanno chiamato a raccolta tanti sportivi anche nelle edizioni notturne che si sono tenute tra il 2022 e il 2023 all’interno dell’area mineraria di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia.

Massimo Bagiardi