Ecco il voucher sport. Un’opportunità per le famiglie

Voucher sport, ecco la novità introdotta quest’anno e che apre uno spiraglio per le famiglie inizialmente escluse dalla graduatoria al fine di ottimizzare le risorse e di erogare il contributo a chi vuole effettivamente fruirne, quanto assegnato andrà speso non oltre mercoledì 15 novembre. "Dopo di che procederemo alla disabilitazione dei voucher non utilizzati e all’ammissione dei soggetti risultati idonei e non finanziati in sede di prima assegnazione" spiega l’assessore Scapecchi (nella foto).