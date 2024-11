È morto l’immunologo Innocenti: grande l’impegno per la comunità

San Giovanni piange la morte del dottor Stelvio Innocenti, per decenni immunologo in ospedale e presidente del Concerto Comunale sangiovannese dal 2006 al 2021. Una figura conosciuta e apprezzata soprattutto per il suo impegno nella musica. "Stelvio era una persona colta, sincera, sensibile e generosa – ha sottolineato l’amministrazione comunale – Ci stringiamo intorno alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i familiari e rivolge loro le più sincere e sentite condoglianze". Come ha ricordato il professor Giovanni Marruchi in una recensione, la banda di San Giovanni Valdarno nacque nel febbraio del 1818, in piena epoca della Restaurazione. Con il passare degli anni, oltre a svolgere attività all’interno del territorio comunale, partecipò con successo ad eventi significativi a livello nazionale. Ha trovato sempre, nella cittadinanza e nella collaborazione con le altre istituzioni bandistiche della vallata le energie necessarie per rinnovare la propria vita musicale. Oggi questa storica istituzione piange uno dei suoi più grandi presidenti.