Domenica speciale per Raggiolo. Si trasforma in paese dei balocchi Il borgo di Raggiolo si trasforma in un paese dei balocchi per la Festa del Gioco, promossa per coinvolgere famiglie e favorire la crescita culturale e sociale attraverso il divertimento e la solidarietà. In programma giochi tradizionali, mercatino solidale e intrattenimento musicale, con l'obiettivo di promuovere incontri intergenerazionali e valorizzare la bellezza del gioco libero.