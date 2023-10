Domenica di sagre. Funghi, miele bistecca e polenta

Domenica d’autunno in compagnia di sagre, mercati e feste paesane. In località Noceta, nel comune di Castiglion Fiorentino, ultimo giorno con la 14ª edizione della Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca. L’evento, che ha luogo presso i locali del Circolo Acli Noceta, propone alcune antiche ricette tipiche della Val di Chio come le tagliatelle alla valligiana, le cappelle alla nocetina e la famosa polenta di ciombino. Gli stand gastronomici rimarranno aperti oggi anche a pranzo dalle 12 e stasera dalle 19. L’iniziativa è a favore delle attività del Circolo. Ultimo giorno con la sagra della Polenta a Rigutino. Si parte stamani alle 11 col concorso di pittura estemporanea, alle 12,30 pranzo alla sagra e dalle 14,30 pomeriggio dedicato ai bambini con baby dance, trucca bimbi e palloncini. Alle 15 esibizione della scuola di ballo Manuel Dance, dalle 19 servizio continuo di polenta fumante e alle 21,30 serata danzante d’altri tempi con Dia Band.

Fino a stasera prosegue a la Fratticciola di Cortona, la 46°edizione della Mostra del Carro Agricolo. Appuntamento con una rievocazione della realtà contadina in Valdichiana nella prima metà del 900. Verranno ricostruiti ambienti di lavoro contadino con animazione, ci saranno attrezzi agricoli e soprattutto Carri, ci sarà la pigiatura dell’uva ed il vin dolce, le castagne, le ciacce con l’uva, i dolci del Carro e tanto altro ancora. Sarà possibile mangiare al ristorante del Carro e alla pizzeria. Quest’anno nelle tradizionali ambientazioni, sarà dato uno spazio particolare ai bambini. Stamani alle 9 aprono museo e mostre, alle 9,30 colazione al Bar del Carro, il ristorante sarà aperto anche a pranzo, alle 16 parte la Sfilata e l’animazione verso il Paese dei Balocchi, alle 17 musica in Chiesa e mostra di Giuseppe Dorgioni. Dopo la cena al ristorante alle 21 aspettando il Falò con la Fisarmonica di Roberto Evangelisti e alle 23 chiusura con il grande Falò davanti al Museo.

Appuntamento a Pieve al Toppo con la "Fiera del Miele". Torna infatti la manifestazione con il miele protagonista, organizzata annualmente dal Comune di Civitella in collaborazione con Slow Food Valdichiana, giunta alla XIX edizione, in programma oggi per tutta la giornata.