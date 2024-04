Domani a Montevarchi arriva “L’Eroica”. Modifiche alla viabilità

Arezzo, 19 aprile 2024 – Domani Montevarchi ospiterà la terza tappa di “Eroica Juniores Nations Cup”, gara ciclistica che partirà da Siena, intorno alle ore 14.00, per transitare in via Roma, in un primo passaggio, alle 15.30 circa. L’arrivo della tappa è previsto per le 16.45 circa, con traguardo all’altezza di piazza Varchi dove, a seguire, si svolgerà la cerimonia di premiazione con la consegna al vincitore della tappa del trofeo “Città di Montevarchi”. Per consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica, con una ordinanza della polizia municipale sono state apportate modifiche alla sosta e al transito veicolare nelle strade del territorio comunale interessate dalla competizione, sia del centro storico che delle zone limitrofe.Queste in particolare le misure previste per la giornata di sabato 20 aprile:

• in via Roma e piazza Varchi dalla mezzanotte alle 20.00 è istituito divieto di sosta a tutti i veicoli e dalle 6.00 del mattino alle 20.00, nelle suddette strade, anche divieto di transito;

• in via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini divieto di sosta e transito a tutti i veicoli dalle 6.00 alle 20.00; • in via Cennano divieto di sosta e transito a tutti i veicoli dalle 11.00 alle 20.00;

• dalle 11.00 alle 20.00 divieto di sosta e transito in via Fonte Moschetta, nel tratto compreso tra piazza XX settembre e via Palloni, piazza XX Settembre e piazza dell’Antica Gora, ad eccezione dei mezzi al seguito della gara;

• dalle 14.00 alle 18.00 divieto di sosta in via del Leccino a Mercatale, in via Sotto le Mura a Moncioni, in via Pestello e via Tevere a Montevarchi ;

E’ inoltre vietata la circolazione a tutti i veicoli sull’intero percorso della gara ciclistica, in entrambi i sensi di marcia, per il tempo necessario al transito dei ciclisti e dei veicoli al seguito della stessa, compresi tra il mezzo indicante l’inizio gara e il mezzo indicante il fine gara. Infine, dalla mezzanotte alle 21.00 di sabato sono disattivati gli accessi ai varchi telematici di via Roma, via Cennano e via Isidoro del Lungo per consentire il transito dei mezzi necessari allo svolgimento della manifestazione.