Domani a Bucine apertura del punto elettorale della lista “Sviluppo Comune”

Arezzo, 20 marzo 2024 – Domani a Bucine il il candidato a Sindaco Emiliano Taranghelli aprirà ufficialmente il punto elettorale della Lista Civica “Sviluppo Comune, che si presenterà alle amministrative di giugno. “Questo evento rappresenta un momento fondamentale della campagna , che mira a portare un respiro nuovo e un cambiamento positivo a Bucine - ha detto Taranghelli, che ha poi invitato i cittadini all’evento - La sede sarà ufficialmente aperta questo 21 marzo alle ore 17:30. Situata nel cuore del paese, in via Roma, sarà il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al percorso di sviluppo.

La lista civica "Sviluppo Comune rappresenta una visione moderna e inclusiva per il futuro del nostro territorio”. "L'inaugurazione della sede elettorale - ha precisato la lista Sviluppo Comune - sarà un'occasione per incontrare e parlare con il candidato sindaco, condividere le idee e le preoccupazioni dei cittadini, nonché scoprire come ogni individuo può contribuire attivamente a costruire un futuro migliore per Bucine. Insieme, possiamo costruire un futuro di crescita e progresso per la nostra comunità, un futuro che rifletta le reali esigenze e aspirazioni dei cittadini”.