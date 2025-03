Diventare insegnanti. L’incontro con UniSi per la formazione

Le novità per diventare insegnante: incontro pubblico sui percorsi formativi abilitanti è quello in programma domani alle 16.30 a Siena, ma che verrà trasmesso in diretta ad Arezzo, nell’aula 9 della palazzina Donne del campus universitario del Pionta. Verrà presentato il ciclo dei percorsi universitari e accademici abilitanti alla formazione iniziale degli insegnanti, in vista dell’apertura della fase di iscrizione: il bando sarà pubblicato domani, con apertura della piattaforma per le iscrizioni venerdì.