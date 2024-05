Dimore Storiche. Ecco la mappa degli ingressi gratuiti

Riapre le porte il più grande museo diffuso d’Italia. Oggi torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edizione. Su oltre 550 monumenti nazionali che apriranno, 104 sono in Toscana: 9 dei quali ad Arezzo e provincia. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente. La Giornata Nazionale è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico troppo spesso ignorato, ma cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Ad Arezzo saranno aperti: il Castello di Gargonza e il Castello di Montecchio Vesponi, il Castello di Montozzi a Pergine, il Palazzo Bourbon Del Monte sede di Aboca Museum a Sansepolcro, poi Val Romana e Villa Il Cicaleto a Sargiano, il Castelletto di Montebenichi a Bucine, la Tenuta di Frassineto e il Castello dei Conti Guidi a Poppi e ad Arezzo la Casa Museo Ivan Bruschi per conoscere la collezione dell’illustre antiquario e la mostra "La libera maniera".