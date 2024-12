De Angelis lascia la Sangiovannese. Bonura ora cerca a centrocampo

Nicolò De Angelis ha ufficialmente lasciato la Sangiovannese. Giunto poco più di un mese fa a rafforzare il centrocampo azzurro non ha convinto appieno staff tecnico e societario, concludendo di fatto la sua avventura con il Marzocco con pochissimi minuti in campionato, giusto due apparizioni a Siena e Orvieto col grave errore che è costata la sconfitta agli azzurri, e una gara da titolare giocata in Coppa Italia contro il Follonica Gavorrano. Da due settimane è stato relegato in tribuna da Marco Bonura, il suo addio era nell’aria ed è stato reso noto nelle scorse ore da parte di Lorenzo Morandini, uno degli addetti al mercato azzurro, che ha motivato questa separazione come un elemento non troppo utile alla causa nonostante il suo curriculum, soprattutto di settori giovanili con importanti esperienze in Roma e Torino, che avevano invogliato la presidenza a contare su di lui. Non è detto che venga rimpiazzato, sempre a quanto affermato dal figlio dell’attuale direttore generale la società sta comunque guardandosi attorno casomai arrivasse l’elemento giusto per un organico del quale continuerà a fare parte l’ultimo arrivato Bertaso, nonostante qualche voce uscita negli ultimi giorni circa un possibile addio anche del centrocampista veneto. Il mercato è ufficialmente aperto, non ci saranno stravolgimenti come accaduto nello stesso periodo del 2023 ma non sono da escludere operazioni che apportino un pizzico di qualità in più al parco giocatori. Domenica c’è la trasferta di Livorno che com’è già annunciato in queste colonne nei giorni scorsi prenderà il via alle 16 e non alle 14:30, per la presenza nei dintorni dello stadio di alcuni banchi dei mercatini natalizi che resteranno aperti fino alle 13:30. Il giudice sportivo ha appiedato il difensore Santeramo per un turno e stangato il dirigentePietro Mannino, che per aver rivolto espressioni offensive al direttore di gara è stato addirittura fermato per due mesi.

Massimo Bagiardi