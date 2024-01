Dati sulla sostenibilità, via al mini master. Opportunità per le aziende del territorio

AREZZO

Un mini master per le aziende che vogliono sviluppare le competenze necessarie per rendicontare i dati della sostenibilità "Esg: combinazioni per la sostenibilità". Lo ha organizzato Confindustria, insieme alle sue agenzie formative Assoservizi. Obiettivo? Formare personale che sia in grado di implementare in azienda le logiche di sviluppo sostenibile. "Per sviluppo sostenibile si intende quella crescita in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, mantenendo in equilibrio la dimensione ambientale, sociale ed economica – dice Maria Cristina Squarcialupi, vice presidente Confindustria Toscana Sud con delega allo sviluppo sostenibile – Implementare in azienda logiche di sviluppo sostenibile significa, tra le altre cose, intraprendere il passaggio da un modello economico lineare ad un modello economico circolare".

Il corso ha come destinatari dirigenti aziendali, manager, responsabili aziendali di funzioni specifiche. Avrà un massimo di 20 partecipanti, si svolgerà in modalità videoconferenza sincrona, ha una durata di 82 ore con partenza il 23 gennaio e termine il 18 aprile.