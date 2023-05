Dalla televisione ai libri Giovanni Floris presenta il suo romanzo

I Lions club di Chiusi e di Cortona hanno organizzato per stamani alle 11 al Teatro “Signorelli” di Cortona l’evento “Incontro con l’autore”, in cui Giovanni Floris presenta, agli studenti delle scuole superiori, il suo ultimo libro “Il Gioco”, un appassionante giallo che inizia con la scomparsa di Rossella, una studentessa modello. Il libro parte da sospetti della polizia che cadono su due alunni ripetenti, emarginati, considerati i bulli dell’ultimo banco, che verranno aiutati da un loro professore a decifrare gli indizi letterari di quella che diventa una vera e propria sfida, una caccia al tesoro per salvare la compagna.

Una ricerca avventurosa, piena di imprevisti, a volte pericolosa e non priva di rischi con un finale avvincente e inimmaginabile.

All’incontro prenderà parte l’autore, che vanta anche origini materne cortonesi, oltre al Dirigente IIS Signorelli di Cortona, Maria Beatrice Capecchi, la Professoressa Giuseppina Mostardi, docente Lumsa di Roma. Insieme a lui interagiranno gli studenti delle scuole del territorio, ma l’appuntamento è aperto a tutti. Un giallo appassionante con personaggi e professori insoliti capaci di interpretare le tracce culturali lasciate per risolvere l’enigma della sparizione della ragazza, ma allo stesso tempo impegnati in una discussione accesa e controversa sul futuro della scuola nell’era del web.