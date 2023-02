Dai monaci di Montecassino ai giorni nostri Campoleone ha una storia lunga mille anni

Claudio Santori Il Relais Badia Di Campoleone è il gioiello di punta dell’ospitalità mondana che offre Capolona, in un ambiente incantevole, sulle pendici del Pratomagno, a pochi minuti dalla famosa Pieve di Sietina, altro orgoglio del paese sull’opposto fronte della più severa e suggestiva spiritualità. Ed è la prova di cosa possa diventare un centro di aggregazione spirituale, nel succedersi dei secoli. Appunto, perché il modernissimo hotel ha una storia che affonda le sue radici negli abissi del tempo fino all’Abbazia di San Gennaro a Campoleone (Campus Leonis da cui “Capolona”) risalente al 972, portata avanti da monaci benedettini provenienti da Montecassino e pienamente operante fra il X e il XII secolo con possedimenti in tutto il Casentino e in Umbria. La fascinosa storia di questa istituzione, quasi leggendaria, è stata raccontata in modo esaustivo, nella “Giornata di Studio sulla Badia di San Gennaro”, progettata a suo tempo dal sindaco di Capolona Alberto Ciolfi e realizzata dal suo successore, Mario Francesconi, con la collaborazione della Deputazione di Storia Patria per la Toscana e dalla Società Storica Aretina, rappresentate da Paola Benigni e da Luca Berti. Stanno per uscire – col patrocinio del Consiglio Regionale, della Provincia e della Diocesi – gli atti...