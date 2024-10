Cortona, iniziati i lavori di pulizia della cinta muraria

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Sono iniziati i lavori di pulitura della cinta muraria del centro storico di Cortona. La ditta incaricata dall’Amministrazione comunale ha iniziato le attività da Porta Santa Maria, in prossimità di via Roma e raggiungerà piazza Mazzini, lungo la strada provinciale 34.

L’intervento prevede la rasatura e la pulizia dalle erbe infestanti mediante l’ausilio di strumentazione tecnica e, qualora ce ne fosse la necessità, anche di operatore su cestello per lavori in altezza. Trattandosi di un cantiere stradale, la ditta incaricata adotterà tutti gli accorgimenti del caso per ridurre l’impatto sulla viabilità.

In alcune fasi sarà indispensabile l’istituzione di senso unico alternato sulla strada provinciale 34. «Durante le ultime sedute del Consiglio comunale della precedente amministrazione, una parte degli allora alleati impedì la variazione di bilancio indispensabile all’esecuzione dei lavori - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - Come avevamo promesso ai cittadini prima delle elezioni, in caso di vittoria avremmo subito sbloccato le risorse e affidato i lavori.

Oltre alla pulizia delle mura, miriamo all’acquisizione di importanti finanziamenti al fine di preservare la cinta muraria della città, quale patrimonio storico artistico fondamentale. Grazie alla collaborazione di primari studiosi della materia, stiamo lavorando ad un progetto complessivo per la tutela e conservazione».