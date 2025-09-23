Corso barman inclusivo: aperte le iscrizioni

Arezzo, 23 settembre 2025 – La quarta edizione del corso barman inclusivo è pronta a partire. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, ha unito le forze con l’agenzia formativa di Confesercenti e ha ottenuto il patrocinio della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno per organizzare questo nuovo percorso dedicato alle persone con disabilità.

Questo evento è diventato un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili. Offre loro la possibilità di imparare i segreti del mestiere di barman, aprendo le porte al mondo del lavoro e, allo stesso tempo, creando opportunità per socializzare con i clienti.

Le lezioni inizieranno martedì 7 ottobre e si terranno a Terranuova Bracciolini presso il “Caffè Paradiso” in via Poggilupi 958/C. Ci saranno nove lezioni settimanali, ogni martedì dalle 20 alle 22. In classe, i partecipanti potranno imparare la teoria e mettere in pratica le tecniche di preparazione del caffè, i cocktail classici e le abilità necessarie per servire al tavolo e interagire con i clienti.

“Dopo il successo delle tre edizioni precedenti” dice Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso “sono felice di presentare con orgoglio la quarta edizione del corso barman inclusivo riservato alle persone con disabilità. È un progetto che ho avviato da alcuni anni e che continuo a portare avanti con passione.

Sono contento di poter trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e di offrire un percorso formativo che regala momenti di relazione e socializzazione. Questa edizione, oltre alla storica collaborazione con Confesercenti, si arricchisce del patrocinio della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno.”

“Rinnoviamo” hanno spiegato Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti e Sara Ballerini referente di Confesercenti Valdarno “la collaborazione dell'associazione di categoria attraverso l'agenzia formativa Cescot ad Andrea Manetti impegnato in questo valido e lodevole progetto sociale formativo.

Siamo convinti che il corso di formazione Barman inclusivo rappresenti il miglior mix utile a trasmettere agli iscritti le necessarie competenze per poter svolgere l'attività di barman e per instaurare un rapporto umano tra gli iscritti durante le lezioni e in futuro tra i nuovi barman e la clientela. Un percorso quindi non solo formativo ma anche di socializzazione e inclusione che ci sta particolarmente a cuore”.

Apprezzamento è stato espresso anche dalla presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, che ha sottolineato come il corso rappresenti un esempio di inclusione sociale e lavorativa fra quelli a disposizione. Un’iniziativa che va ad aggiungerci ai progetti che la Conferenza dei sindaci sta portando avanti sui temi della disabilità, in continuità con il lavoro del Tavolo della disabilità che di recente ha raggiunto una progettualità condivisa, garantendo servizi più omogenei per le persone con disabilità.

La presidente ha inoltre ricordato come il gruppo di lavoro sulla disabilità, su mandato della Conferenza zonale dei sindaci e in collaborazione con le associazioni del territorio, abbia elaborato una riorganizzazione dei servizi dedicati alla disabilità nell’ambito della convenzione socio-sanitaria e in linea con le recenti normative, rafforzando così un percorso di coesione e inclusione sociale.