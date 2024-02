Convegni e mattatoio. Cortona sviluppo aumenta produzione e servizi

Rispetto al 2022 aumentano quasi del 50% i ricavi del Centro convegni Sant’Agostino (+328mila euro), cresce anche il mattatoio: da 860mila euro del 2022 a oltre un milione nel 2023. Pressoché stabili anche i ricavi dei servizi istituzionali, ovvero affissioni e cimiteriali. Cortona Sviluppo ha approvato il bilancio 2023 e l’ha presentato ieri mattina alla stampa insieme al sindaco del Comune Luciano Meoni. "Sono orgoglioso dei risultati e dei lavoratori della Cortona Sviluppo – conferma l’amministratore unico Fabio Procacci - perché è grazie a loro che è stato possibile realizzare questi progressi, risultati che ci hanno consentito di investire risorse proprie per continuare a migliorare l’offerta di servizi verso tutti gli ambiti della nostra attività e di dare vita ad un festival che è stato ideato con energie interne". Andiamo nel dettaglio. Stando ai dati presentati i ricavi si attestano ad oltre 2 milioni e 154mila euro, rispetto al milione e 650mila dell’anno precedente. A far salire gli introiti del settore dedicato a fiere e convegni c’è la novità Cortona Comics e la crescita complessiva del numero delle manifestazioni organizzate nella struttura di via Guelfa. Rispetto alle 22mila presenze del 2019, l’anno scorso si è chiuso con quasi 28500 presenze, superando il 2022 di oltre 7mila unità. "L’occupazione è di circa 688 giornate su 7 sale (rispetto a 276 del 2019) e questo significa che in contemporanea siamo riusciti a gestire due eventi nello stesso giorno", ricorda ancora Procacci. Quanto al Cortona Comics Procacci ne è stato uno degli ideatori. "Ci teniamo tantissimo e ne andiamo fieri. Tornerà anche quest’anno con una formula sempre più innovativa. Ci sarà anche il concertone con un artista di primo piano che sveleremo a breve". Tra le altre iniziative di successo la nuova formula della Mostra interprovinciale del Vitellone di razza Chianina e le altre manifestazioni di concerti e spettacoli, tra cui la Cortonantiquaria. Fronte mattatoio, altra attività essenziale della società in house, Cortona Sviluppo reputa vincente la scelta di intraprendere la macellazione e commercializzazione della selvaggina. "Inoltre, attraverso proprie risorse abbiamo avviato l’ammodernamento degli impianti e delle attrezzature all’interno del centro convegni per circa 60mila euro. Altro aspetto è la campagna delle assunzioni con tre nuove unità di personale e una di prossimo inserimento che porteranno il numero di dipendenti a 16", ricorda ancora Procacci. "Un plauso al presidente e a tutti i dipendenti", commenta il sindaco Meoni. "L’occasione di questo bilancio mi è utile anche per ricordare come chi ha criticato gli investimenti per il mattatoio si sia sbagliato, siamo passati a oltre 2 milioni di fatturato e con il bilancio in utile".