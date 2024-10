“Controvento”. Il libro di Carbini presentato ad Orvieto

Arezzo, 29 ottobre 2024 – È stato presentato nei giorni scorsi ad Orvieto, gioiello umbro, il libro del sangiovannese Francesco Carbini, noto politico valdarnese, "Controvento. Il coraggio della pecora nera". Un volume nato a seguito della pandemia, ma che non parla soltanto del covid e di quel drammatico periodo che ha attraversato l'Italia e il mondo. È infatti una pubblicazione decisamente attuale, che si propone di riflettere sul passato più o meno recente per cogliere - e proporre - alcuni spunti per un futuro possibile e, nell'opinione dell'autore, auspicabile. Il libro è stato presentato venerdì scorso a 'Lo Scalo Community Hub', spazio poliedrico di confronto, lettura e buon cibo a Orvieto Scalo, alla presenza del più volte Sindaco di Orvieto nonchè esponente dei Civici Europei, Franco Barbabella. "Ho voluto condensare una serie di riflessioni scaturite durante la pandemia, quando l'unica opportunità a disposizione era la scrittura e la condivisione delle mie riflessioni quotidiane sui social network - afferma Carbini - Ho voluto riflettere sul presente e sul passato, su temi che spaziano dalla giustizia all'ambiente, dall'economia all'attualità e l'ho voluto fare da 'pecora nera': offrendo il mio punto di vista sempre aperto al confronto, ché il confronto è il vendita della democrazia, perché in questi tempi precari,. confusi, incerti - concludono - è necessario tirare fuori il coraggio di essere diversi, di osservare il mondo da un altro punto di vista, di battere percorsi sconosciuti. Mi auguro che il mio libro possa aiutare a risvegliare qualche coscienza e, perché no?!, a riscoprire il piacere del dibattito".