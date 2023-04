Consorzio di bonifica, tre milioni per difendere il Valdarno dall’acqua

Arezzo, 14 aprile 2023 – 3 milioni di euro. Tanto vale il piano messo a punto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, per difendere il Valdarno dall’acqua: un lavoro di prevenzione sempre più accurato e complesso, programmato per fronteggiare anche gli eventi estremi che un clima ormai “impazzito” rende sempre più frequenti e violenti.

Nel 2023, la strategia, studiata dall’ente, seguendo le disposizioni regionali, le indicazioni dei tecnici che passano al setaccio il territorio, gli amministratori locali e i cittadini, che ben conoscono le criticità dei corsi d’acqua della vallata, interesserà 260 km di aste fluviali. Sotto i ferri passeranno torrenti, borri e fossi e poi lui, il fiume principale.

L’intero tratto valdarnese dell’Arno, da Levane a Rosano, sarà interessato dai lavori: in tutto sono 33 i chilometri su cui vedremo macchine e uomini all’opera nei prossimi mesi. “Gli interventi – spiega la geometra Giulia Pierozzi, del settore difesa del suolo del Consorzio e referente dell’Unità Idrografica Omogenea Valdarno – saranno articolati in 14 lotti per la manutenzione della vegetazione e in 4 per la risagomatura di alcuni tratti e le riparazioni di opere idrauliche per un importo complessivo di circa 270 mila euro.

I lavori inizieranno a partire dal 1 luglio poiché le attività lungo i corsi d’acqua, vengono sospese dal 1 marzo al 30 giugno a tutela dell’avifauna nidificante, come prescritto dalla Regione Toscana con la delibera 1315/2019”.

Oltre alla manutenzione ordinaria, prima e indispensabile attività per la prevenzione di allagamenti e alluvioni, il Valdarno sarà protagonista di interventi straordinari, finanziati con risorse pubbliche diverse dal contributo di bonifica versato dai cittadini e intercettate dal Consorzio con specifici progetti per affrontare criticità strutturali.

Tra queste, è prevista la realizzazione di un manufatto di immissione del corso d’acqua denominato fosso Reale nel Borro del Quercio a San Giovanni Valdarno, per un valore di 300 mila euro; il ripristino di un’erosione spondale in sinistra dell’Arno a Montevarchi con un investimento di 600 mila euro; la realizzazione di opere di protezione di sponda sul torrente L’Oreno tra i comuni di Laterina Pergine Valdarno e Terranuova Bracciolini con un progetto da 500.000 euro.