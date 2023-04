Confesercenti: Consegna attestati corso Barman inclusivo

Arezzo, 5 aprile 2023 – Si è concluso, con la consegna degli attestati, il corso di barman inclusivo organizzato dall'agenzia Formativa Cescot di Confesercenti in collaborazione con la Cooperativa sociale Mentelocale.

Nei locali della scuola di cucina "Chef al 17" di via Spallanzani 17 ad Arezzo Fiere e Congressi, al termine delle ore di lezione teoriche e pratiche, i 15 allievi hanno ricevuto l'attestato del corso di formazione "Barman Inclusivo".

Un diploma dal doppio valore sia dal punto di vista lavorativo che sociale. In aula hanno imparato i segreti dell'arte del mestiere ma le ore trascorse insieme in aula sono state preziose anche per rafforzare i legami di amicizia e inclusione.

“Il corso di formazione Barman inclusivo” spiega Chiara Crociani direttrice dell'Agenzia Cescot di Arezzo “ha visto sedersi sui banchi della scuola di cucina 'Chef al 17', ragazze e ragazzi provenienti anche dalla Casa Gialla. Giovani che hanno lasciato alle loro spalle, esperienze di vita non semplici, e per i quali la cooperativa sociale Mentelocale è impegnata a rafforzare le basi sia formative che relazionali per offrire loro un futuro virtuoso.

È quindi con l'obiettivo anche di fornire un avvenire occupazionale che l'agenzia Formativa ha organizzato il corso da barman, utile ad acquisire le basi per la professione di barman”. Per i corsisti l'esperienza è quindi risultata positiva anche per rafforzare legami di amicizia. Le ragazze e i ragazzi hanno seguito con entusiasmo e attenzione le lezioni del docente Danny Del Monaco, esperto professionista di fama internazionale nell'arte della preparazione dei cocktail. Sorrisi e applausi per i neo barman che hanno “brindato” al traguardo raggiunto.

Alla cerimonia di consegna degli attestati oltre alla direttrice dell'Agenzia Cescot di Confesercenti Chiara Crociani, hanno partecipato il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini, Anna Pernici coordinatrice del progetto 'Siamo tutti Care Leavers' e Danny Del Monaco docente del corso insieme allo staff della Cocktail Mixology. “Sono molto contenta” ha aggiunto Anna Pernici "di vedere questo variegato e multiculturale gruppo di ragazzi e ragazze portare a termine con impegno il corso da barman.

Il progetto 'Siamo tutti Care Leavers' - gestito dalla Cooperativa Sociale Mentelocale, dall'Associazione Crescere e dalla Croce Rossa di Arezzo - che ha permesso il finanziamento di questo percorso, è nato infatti proprio con l'obiettivo di fornire ai giovani una possibilità di formazione gratuita e professionale, nonché un modo per crescere insieme”.