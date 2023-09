Confedilizia Arezzo: nazionale e organizzazioni territoriali viaggiano a braccetto

Arezzo, 27 settembre 2023 – Affitti brevi, mancato riconoscimento della personalità giuridica dei condomini, due argomenti di estrema attualità che sono stati al centro del dibattito tenutosi nella “due giorni” che recentemente Confedilizia Nazionale ha organizzato a Piacenza.

“Nella prima giornata, commenta l’Avv. Sabina Rossi Palazzeschi, presente all’evento, abbiamo voluto ricordare un uomo importante, l’Avvocato Corrado Sforza Fogliani già Presidente storico di Confedilizia Nazionale, banchiere di fama internazionale, prematuramente scomparso.

Faro per tutti coloro che come me hanno da anni quest’associazione nel cuore, Sforza Fogliani ha scritto la storia di Confedilizia. Non mi meraviglia la presenza di illustri personaggi del mondo dell’economia e della politica nazionale – prosegue la Presidente di Confedilizia Arezzo - che hanno voluto ricordare la figura di questo grande uomo, attento e dedito all’ascolto dei suoi Presidenti territoriali.

Un’eredità importante che il Presidente Giorgio Spaziani Testa ha saputo, dall’inizio del suo mandato, trasformare concretamente in una sfida per il futuro. I 140 anni di storia di Confedilizia ci insegnano che, oggi più che mai, la nostra Associazione deve essere al servizio dei proprietari di case, troppe volte dimenticati.

Temi attuali come il mancato riconoscimento della personalità giuridica dei condomini, il tema degli affitti brevi, la trasformazione green delle abitazioni non devono rappresentare una “punizione” per i proprietari, ma un’opportunità per far crescere tutto il “sistema” dell’edilizia.

Confedilizia Nazionale – conclude Sabina Rossi Palazzeschi – anche in questa occasione, si è imposta per la propria forza di pensiero e di idee, spetta ora a noi, che ogni giorno siamo presenti sul territorio, lavorare e testimoniare la nostra presenza. Confedilizia Arezzo dirà la “sua”.