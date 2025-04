Concorso Pianistico Maria Giubilei: record di iscrizioni e premi prestigiosi

Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni alla 23ª edizione del Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei. Anche in quest’occasione si è registrato un incremento delle adesioni che sono passate dalle 50 della scorsa edizione, già allora un numero record mai toccato in precedenza, alle 60 di quest’anno provenienti davvero da tutto il mondo. Il crescente successo della competizione è sicuramente dovuto alla felice sinergia tra Fidapa Alta Valle del Tevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina con l’importante sostegno della fondazione Marco Gennaioli e del Comune di Sansepolcro, ma anche grazie al consistente monte premi che con il contributo dei numerosi sponsor privati e istituzionali, ha raggiunto quest’anno quota 16mila euro. Altro motivo di attrazione sta nella tipologia dei premi extra che affiancano quelli monetari, come i bonus masterclass e i 2 concerti con l’orchestra Sinfonia Smith Square di Londra, partner del concorso. Ora spetta alle giurie composte da Manuel Araujo, Michele Bianchini, Monaldo Braconi, Fabrizio De Rossi Re, Ada Gentile, Agathe Leimoni e Stefania Santangelo, valutare i video pervenuti e selezionare i 20 finalisti che il 31 maggio e il 1° giugno si contenderanno nella sede storica del concorso, l’Auditorium di Santa Chiara, i numerosi premi in palio. Compito arduo quello dei giurati considerando che molti concorrenti, fin dai più giovani, risultano già vincitori di prestigiosi concorsi internazionali, svolgono una significativa attività concertistica, si sono esibiti più volte con varie orchestre come solisti, hanno seguito corsi e masterclass tenuti da docenti di grande notorietà internazionale… ma le sorprese possono sempre arrivare a prescindere da tutto questo. La premiazione avverrà la domenica pomeriggio nel corso del concerto dei vincitori, da sempre momento clou della manifestazione e appuntamento conclusivo atteso e assai seguito dal pubblico locale.