Con un’edizione speciale la Fiera Antiquaria di Arezzo celebra i suoi “primi” 56 anni

Arezzo, 23 maggio 2024 – La Fiera Antiquaria compie 56 anni: sabato 1 e domenica 2 giugno ad Arezzo si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che dal 1968, ininterrottamente, ogni mese in Piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, grazie a centinaia di espositori impegnati a proporre i loro oggetti d’arte, i mobili, i gioielli, i libri e ogni tipo di collezionismo.

Per celebrare un compleanno così importante, la Fondazione Arezzo Intour ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti collaterali all’amatissima mostra mercato, che renderanno ancora più esclusiva la visita alla città. Sabato 1 e domenica 2 giugno, il chiostro della Biblioteca della Città di Arezzo, ospita “Il rifiuto del tempo”, una mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell’associazione culturale Artefice che, nell'anno dedicato a Giorgio Vasari, vogliono omaggiare il genio del grande e poliedrico "Artefice Aretino".

Ingresso libero. Nelle due giornate della Fiera Antiquaria si rinnova la terza edizione di Mosaicart che vede protagonista l’arte del mosaico: un gruppo di artisti provenienti da Francia, Spagna, Germania e Italia lavoreranno in maniera estemporanea al progetto dell’artista Andreina Giorgia Carpenito realizzando un mosaico collettivo.

Contestualmente, sarà allestita una mostra delle loro opere e in collaborazione con l’associazione Ezechiele, verranno realizzati laboratori di musica pittura, fumetto e mosaico aperti a tutti. Ad accompagnare Mosaicart non mancheranno esibizioni di artisti di strada.

In una festa che si rispetti non può mancare la musica e infatti, nel pomeriggio di sabato 1 giugno a partire dalle ore 16.30, nella Piazzetta San Michele (e, in caso di maltempo presso la scalinata delle Logge Vasari) si esibirà l’Orchestra a Plettro Città di Arezzo, presieduta da Claudio Santori che, diretta da Maria Grazia Donati con la partecipazione del soprano Gaia Matteini proporrà un programma di arie operistiche e canzoni famose.

Quindi il palcoscenico passerà all’ensamble corale Angel's Pop Cor che, sempre per la direzione di Maria Grazia Donati con la chitarra solista di Roberto Lalli, proporrà un programma che spazierà tra le canzoni popolari italiane, lo swing e il pop.

Ma il pubblico della Fiera potrà anche “ammirare” e “sperimentare” la musica grazie a “Naturalmente pianoforte… va in città”: sabato 1 e domenica 2 giugno nella suggestiva via Bicchieraia “Naturalmente pianoforte”, il festival organizzato da Pratoveteri Aps che ogni due anni si svolge in Casentino nel bellissimo borgo di Pratovecchio, espone alcuni dei “50 pianoforti colorati e condivisi” che durante il festival sono sparsi negli angoli più suggestivi di Pratovecchio.

Si tratta di pianoforti dismessi e dimenticati, riportati in vita da giovani artisti. In particolare, ad Arezzo, saranno presenti un pianoforte realizzato da Mìles, scultore, pittore, street artist e illustratore, un pianoforte decorato da Baba Scarhead, eclettico artista aretino e un coloratissimo pianoforte dipinto dagli studenti del Liceo Artistico ’Piero Della Francesca’ di Arezzo.

A rendere il tutto ancora più magico, un pianoforte mezzacoda sarà a disposizione di chiunque vorrà provare a suonare. L’iniziativa vuole essere un’anticipazione del raffinatissimo festival che, dal 17 al 21 luglio, tornerà ad animare il meraviglioso borgo di Pratovecchio. Infine, il 1 e 2 giugno, ad Arezzo si rinnovano i DandyDays.

La città toscana accoglie il singolare raduno italiano dei maestri di stile che con la Fiera Antiquaria hanno in comune i valori della bellezza e dell’eleganza. L’evento, giunto alla sua ottava edizione e nato da un’idea dell’esperto barbiere Alessio Ginestrini e della moglie Stefania Severi, ha uno scopo benefico: i fondi raccolti verranno donati all’istituto cittadino “Casa Thevenin” che accoglie bambini con problemi familiari e difficoltà scolastiche e ragazze madri in situazioni di disagio.