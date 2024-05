"Con il motorino all’interno del parco". La foto di una lettrice

Cani non al guinzaglio, ragazzi che utilizzano in modo improprio i giochi per i bambini più piccoli. E poi con lo scooter, a tutta velocità, nei vialetti, facendo lo slalom tra bambini e persone che al Parco Pertini vorrebbero trovare tranquillità. E invece la fa da padrone la maleducazione e il menefreghismo. Chi, sabato era la parco, ha potuto vedere due ragazzotti sfrecciare per il viale principale. Eccoli immortalati, solo nella speranza che possano riflettere sulla pericolosità di quanto fatto.