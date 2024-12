Città di Natale: Weekend dell'Immacolata tra Arte, Presepi e Eurochocolate

La ruota panoramica gira senza sosta, l’albero magico fa gli straordinari. Per una foto con Babbo Natale i tempi di percorrenza si allungano e per un brazel c’è da mettersi pazientemente in fila. È iniziato ieri con i primi arrivi il fine settimana dei grandi numeri.

Lo sapevamo, è quello dell’Immacolata il weekend clou della Città di Natale che dopo l’8 dicembre di solito tira un po’ il fiato. Nonostante questa volta non ci sia nessun ponte a spingere gli arrivi, oggi e domani sono attesi lo stesso decine di pullman da tutto il centro sud Italia, oltre che tantissime auto private e camper. È il giro di boa del grande calendario di eventi della Fondazione Intour realizzato col Comune che fino al 6 gennaio, ogni fine settimana, veste a festa il centro.

Filo conduttore Il Natale delle Arti: arte e artigianato sono il fil rouge degli appuntamenti che si susseguiranno fino a inizio anno, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offre una lettura emozionante di architetture e palazzi. Da questo fine settimana novità lo sbarco della gigante tensostruttura che ospiterà fino al 29 dicembre in piazza della Libertà le dolcezze di Eurochocolate.

È anche il weekend dei presepi. Se ne potrà ammirare uno in ogni chiesa, menzione speciale per quello gigante del Duomo, il suggestivo presepe meccanico della Badia e i due della Pieve. Debutta questo fine settimana anche il presepe delle Ville al Praticino con la grande capanna di legno posizionata ai giardini della Biblioteca. Spazio poi a Giotto in 3d a S.Francesco con i volti degli affreschi scolpiti all’interno della Basilica.

La ciliegina sulla torta del Natale che brilla già delle mille luci del Prato, trasformato nel Bosco delle emozioni. Qui le istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila led illuminano 8mila metri quadri. Code a tratti per un selfie alla Piazzetta del vischio, super gettonate pista di ghiaccio e ruota panoramica ai cui piedi si snoda Il mercato delle arti.

In Fortezza prati di luci, planetario, villaggio Lemax e Santa Claus. Al tramonto appuntamento in piazza Grande sotto le luci di cui si colorano i palazzo storici, con il mercato tirolese e la casa della Lego nel palazzo di Fraternita.